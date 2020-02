Carlino – Mihajlovic verso l’assenza in panchina, ma…

Dopo il match casalingo contro il Brescia, Sinisa Mihajlovic è rientrato in ospedale per completare la terapia antivirale. Salvo imprevisti, dunque, stasera il mister non potrà esser in panchina per la delicata sfida del suo Bologna all’Olimpico di Roma contro i giallorossi. Le sue condizioni di salute sono stabiliti, ma i medici e le previsioni meteo dicono una cosa ben precisa: stavolta il serbo deve davvero riposare.

Mihajlovic ha abituato tutti a blitz estremi dell’ultimo minuto, ma questo non sembra proprio esser il caso. Tutto sembra esser apparecchiato per una sua assenza, come quando mesi fa a guidare la squadra c’erano Tanjga e De Leo e lui era costretto a seguire la partita da una televisione dell’ospedale. Lo stesso dovrebbe avvenire stasera, con il telefono cellulare ben vicino. In settimana si è lavorato sulla mentalità, che dovrà essere agguerrita e vincente al di là di chi ci sarà a bordo campo.

Fonte: “Carlino”