Carlino – Mihajlovic trascina il suo Bologna, e rispunta il pallone

Nella giornata di ieri, il centro sportivo di Casteldebole ha ospitato ancora una volta la (quasi) intera squadra del Bologna. Chi ancora mancava all’appello sta facendo lavoro da casa e – salvo Danilo – si presenterà lunedì sul campo a sudare proprio come i suoi compagni. Nel pomeriggio di ieri i ragazzi rossoblu hanno continuato con la loro corsa ed i loro esercizi atletici, ma c’è una novità: per la prima volta spunta infatti anche il pallone, lo strumento fondamentale di questo gioco. Ovviamente c’è una palla per tutti, e sono vietatissimi i passaggi. Ma è già qualcosa.

In mattinata si è presentato ancora anche Sinisa Mihajlovic, che ha fatto circa 50 minuti di corsetta attorno al campo per testare la sua condizione fisica. Il tecnico serbo conosce il suo corpo, e c’è da scommetterci che col passare dei giorni aumenterà sempre più il carico di lavoro e i ritmi. Il segnale che il mister vuole dare è forte e chiaro: c’è grande voglia di ricominciare.

Fonte: “Carlino”