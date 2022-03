Carlino – Mihajlovic torna in reparto mentre la squadra va in campo

Tutti vicini a Sinisa Mihajlovic per la battaglia più importante

Sinisa avrà tutti gli strumenti nella sua camera per poter seguire ogni allenamento dei suoi ragazzi e poter essere sempre in contatto con loro e con tutti i membri dello staff, esattamente come nel 2019, quando la squadra dimostrò un grande senso di unità, sia nel non far sentire solo il tecnico, sia attraverso i risultati in campo, ma anche staff, dirigenza e proprietà, informati da Sinisa con leggero anticipo della situazione, stanno facendo sentire il loro affetto all'allenatore rossoblù. Oggi il Bologna tornerà in campo a Castedebole ma senza i Nazionali, visto che le rispettive divisioni non hanno ancora liberato Arnautovic, Skorupski, Hickey, Barrow, Medel, Aebischer, Theate e Svanberg.