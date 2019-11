Mihajlovic torna a parlare, ma con la squadra si è già fatto sentire

Oggi la squadra si allenerà, in origine non doveva essere così, ma il pareggio con il Parma ha fatto infuriare il tecnico che ha deciso di annullare la giornata di riposo. Il periodo non è dei più rosei, ma probabilmente Mihajlovic aveva previsto l’involuzione della squadra, dato che anche dopo la rimonta con il Brescia aveva sottolineato come ci fossero delle cose che non andavano. Al termine della partita con i ducali Blerim Dzemaili è stato il portatore dell’atteggiamento di Sinisa, il suo gol è passato in secondo piano e il capitano ha piuttosto posto l’enfasi sulla necessità di fare meglio.

Sinisa tornerà a parlare venerdì, a 4 mesi dall’annuncio della malattia che ha sconvolto l’universo Bologna, i temi della conferenza stampa saranno ovviamente lo stato di salute, il trapianto di midollo e i programmi futuri riguardanti le cure. In ogni caso la squadra deve dare una svolta e in tal senso potrebbe aiutare il mercato di gennaio: da Dominguez a Ibrahimovic, fino alla necessità di un centrale di difesa con il sogno del ritorno di Lyanco. Lo riporta Il Resto del Carlino.