Carlino – Mihajlovic torna a casa: l’obiettivo è la Spal

Sinisa Mihajlovic non ha nessuna intenzione di arrendersi. Anzi. Lo ha dimostrato oltre 40 giorni fa, quando in conferenza stampa ha comunicato al mondo di aver contratto la leucemia. Lo ha dimostrato domenica scorsa, quando a sorpresa di tutti si è presentato al Bentegodi a dirigere la sua squadra al debutto nel nuovo campionato contro l’Hellas Verona. Lo dimostra oggi, terminando il primo ciclo di cure e tornando a casa. A Casteldebole. Buone notizie dunque dall’Ospedale Sant’Orsola: il tecnico sta mediamente bene e, dopo circa una settimana di “libertà”, rientrerà in ospedale per sottoporsi al secondo ciclo.

Come riporta il “Carlino”, l’obiettivo di Mihajlovic è molto semplice: essere in panchina domani sera al Dall’Ara per il derby contro la Spal. Da brividi sarebbe il suo ingresso in campo, con un intero stadio – ma realmente un’intera città – in piedi per lui ad applaudire. Salvo imprevisti, il mister potrebbe già dirigere la seduta di rifinitura di oggi in preparazione al match contro i ferraresi, ma non andrà comunque in conferenza stampa. Mihajlovic è dunque tornato – anche se per un breve periodo ben definito – per guidare la squadra ed infondere forza a tutti quanti. Tutta Bologna è con il suo condottiero.