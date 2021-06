Carlino – Mihajlovic si riprende subito il Bologna

Dopo i tamponi, i test atletici e un allenamento per i rossoblù sotto gli occhi del serbo. Stamattina si è replicato, per evitare il caldo

E' stata naturalmente una ripresa soft dato che il gruppo aveva staccato la spina il 23 maggio e il pre-season che durerà circa una settimana non può permettersi ritmi troppo intensi. Il pre-raduno è indispensabile dopo cinque settimane di stop assoluto. Ieri i 17 rossoblù presenti hanno lavorato un po' in palestra e poi per un'ora sul campo. Mihajlovic ha parlato al gruppo per cinque minuti all'inizio della seduta e poi ha vigilato in silenzio passeggiando al centro del campo con gli appunti in mano. Oggi è stata fatta una nuova seduta alle 1. Questo programma sarà portato avanti fino a sabato, prima della domenica di riposo e degli allenamenti di lunedì e martedì. Poi altri cinque giorni di relax per tutti prima di ritrovarsi a Casteldebole il 12 luglio e due giorni dopo salire a Pinzolo quando sarà ritiro vero.