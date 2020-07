Carlino – Mihajlovic si gode il nuovo Barrow

Alla ripresa del campionato, l’uomo più in forma di questo Bologna è senza dubbio Musa Barrow. D’altronde, lo ha dimostrato nelle uscite con Sampdoria e Cagliari, dove ha segnato 2 gol e fornito un assist ad Orsolini. L’attaccante gambiano ha trovato la sua dimensione, o meglio, ha trovato Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha sempre creduto molto in lui, e sembra che anche questa volta ci abbia visto giusto. La cifra spesa per acquistarlo a gennaio dall’Atalanta sembrava esagerata, ma ora la situazione si è capovolta.

Con prestazioni e numeri, sta scalando ogni classifica e gerarchia. Il classe 1998 ha infatti segnato fin qui con la maglia rossoblu 5 gol in appena 10 presenze, vale a dire un gol ogni 2 partite. Ma c’è dell’altro. Guardando i minuti giocati, Barrow segna un gol ogni 78 minuti. Nessuno a Bologna ha questa statistica, neanche il capocannoniere Orsolini né il centravanti Palacio. L’arrivo di Barrow ha letteralmente scombinato le carte in tavola: è quello nuovo, ma sta dimostrando di non avere nulla da invidiare a nessuno. E Mihajlovic se lo gode.

Fonte: “Carlino”