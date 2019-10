Carlino – Mihajlovic si affida alla vecchia guardia, ma a novembre…

Dopo due mesi e 8 giornate di campionato, è già possibile tirare le prime somme. Il Bologna è 13^ in classifica con 9 punti, e domenica alle 12.30 ospiterà al Dall’Ara la Sampdoria. I rossoblu hanno perso anche sabato sera contro la Juventus, ma tornano a casa con una consapevolezza: possono giocarsela con tutti. Peccato che nella formazione titolare scesa in campo allo Stadium, l’unico nuovo acquisto fosse Mattia Bani – oltretutto considerato una riserva in estate. Con i subentri di Mbaye e Svanberg, la squadra di Mihajlovic è praticamente tornata ad esser la stessa della scorsa stagione. Come riporta infatti il “Carlino”, la maggior parte dei giocatori arrivati in estate non si è ancora espressa a dovere: i migliori “acquisti” fin qui sono stati Orsolini, Soriano e Sansone.

Tomiyasu e Medel hanno fatto bene quando schierati dal tecnico, ma al momento sono infortunati: entrambi non risolveranno i rispettivi problemi muscolari prima di altre due settimane. Poi c’è Denswil, che era partito in maniera discreta – come titolare al fianco di Danilo – ma poi si è perso: alcune sbavature di troppo hanno costretto Mihajlovic a fargli assaggiare la panchina, sostituendolo con Bani nelle ultime due gare. Fin qui hanno mostrato poco o nulla anche Skov Olsen e Schouten: sia il danese che l’olandese hanno qualità, ma non sono ancora riusciti a farsi apprezzare dal mister. Entrambi hanno avuto poco tempo, ma lo sapevano: la Serie A è tosta, ed è imprescindibile un periodo di adattamento. Il Bologna ha dunque avuto ben poco fin qui dai nuovi acquisti, ma a novembre le cose potrebbero cambiare: il turno infrasettimanale impone un trittico ravvicinato di partite, e Mihajlovic potrebbe affidarsi al turnover.