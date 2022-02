Carlino – Mihajlovic, sette moduli per trovare il Bologna

Sinisa continua la ricerca dell’identità perduta

Sono 7 i moduli cambiati finora da Sinisa Mihajlovic da quando siede sulla panchina del Bologna. Arrivato a fine gennaio 2019 il tecnico serbo costruì la salvezza con uno spavaldo 4-2-3-1, fatto di intensità e pressing. Quello però era un Bologna che subiva troppo, come testimoniano le 40 gare consecutive con almeno un gol subito. In estate, così, sono iniziati gli esperimenti: prima il 4-1-4-1 e poi il 4-3-3 per trovare un maggiore equilibrio difensivo. Retroguardia che però ha continuato a incassare troppi gol: così dopo la sconfitta con l'Empoli nel girone d’andata è arrivata la svolta e si è passati al 3-5-2, modulo peraltro non troppo gradito al tecnico serbo. Il nuovo assetto ha pagato buoni dividendi come testimoniano i buoni risultati ottenuti dai rossoblù tra ottobre e novembre. Resta tuttavia un problema da risolvere: la posizione di Roberto Soriano. Il capitano, che nella passata stagione ha realizzato 9 gol e fornito 12 assist, quest’anno come mezz’ala o mediano e non più come seconda punta non è riuscito a replicare i numeri della scorsa stagione. Domenica contro l’Empoli abbiamo avuto un assaggio di quello che può essere il Bologna del futuro avendo schierato il tridente Arnautovic-Barrow-Orsolini. L'ultima disperata mossa di Sinisa che spera di riaccendere un Bologna che appare smarrito.