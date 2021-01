Carlino – Mihajlovic scopre il fattore ‘X’

Sinisa Mihajlovic gioca sempre per vincere e il suo credo è quello di segnare sempre un gol in più dell’avversario, ma viene da quattro pareggi di fila con Spezia, Torino, Atalanta e Fiorentina.

Si tratta chiaramente di una condizione transitoria per il Bologna, dovuta anche al fatto che in alcune partite si creano molte più occasioni dell’avversario, com’è successo al Franchi, ma manca l’uomo-gol in grado di tramutare in risultato pieno il dominio espresso sul campo. Quattro pareggi nelle ultime quattro partite, dopo che nelle precedenti 66 della sua seconda avventura in rossoblù solo 14 gare si erano chiuse con questo risultato e nelle 17 partite della sua straordinaria cavalcata del girone di ritorno 2018-2019 i pareggi furono solo 3. Il Bologna ha raccolto 16 punti in 15 partite e la media è di 1.06 punti a partita, un andamento lento che si spera possa cambiare passo già dalla partita di domani contro l’Udinese.

Fonte: Carlino