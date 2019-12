Carlino – Mihajlovic sarà a Lecce, Dzemaili forse

Sinisa Mihajlovic sta tornando, eccome. Dopo infatti le due panchina consecutive al Dall’Ara contro Milan e Atalanta, il tecnico del Bologna sarà presente anche per la prima trasferta (e che trasferta!) dopo il trapianto di midollo. Il serbo sarà in panchina a Lecce ad aiutare e sostenere i suoi ragazzi come ha sempre fatto. Non viaggerà con la squadra per via delle solite disposizioni dei medici, ma la raggiungerà direttamente in Salento con un volo privato.

Mihajlovic spera di poter avere al suo fianco anche Blerim Dzemaili. Il capitano ha infatti riscontrato un problema muscolare alla coscia destra nel finale di gara contro la Dea: nonostante un piccolo risentimento muscolare, gli esami strumentali non hanno però evidenziato lesioni. Probabilmente, dunque, il centrocampista svizzero sarà convocato ma partirà dalla panchina. Al suo fianco, come detto, Sinisa Mihajlovic. Anche a Lecce.

Fonte: “Carlino”