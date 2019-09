Carlino – Mihajlovic ritrova la Roma

Domenica pomeriggio al Dall’Ara arrivano i giallorossi, nella gara valida per la 4^ giornata di Serie A. Ma, per tanti, Bologna-Roma non sarà una sfida come tutte le altre. Non lo sarà per gli ex Fenucci e Sabatini, e neanche per l’ex laziale Di Vaio. Ma, soprattutto, non lo sarà per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è infatti stato lanciato in Serie A dai giallorssi nella stagione 1992/93, prima di passare all’altra squadra della Capitale. Roma, la città in cui vive la sua famiglia, è sempre stata fortemente legata alla carriera del serbo. Dopo averla vissuta per anni da giocatore della Lazio, ci ritorna spesse volte in panchina. L’ultima è forse la più sintomatica.

Lo scorso 18 febbraio, appena due settimane dopo aver sostituito Inzaghi, arriva all’Olimpico con alle spalle una vittoria a San Siro sull’Inter ed un pareggio casalingo col Genoa: nonostante il ko per 2-1, il suo Bologna mostra grande calcio e per tutto il primo tempo domina letteralmente i padroni di casa. Nel giorno in cui si comincia a vedere nella formazione felsinea il suo vero stile di gioco, di lui si innamora anche la società giallorossa. Tanto che in estate la Roma sonda il terreno per davvero, cercando di riportare il mister nella Capitale. Mihajlovic sta per firmare, ma poi Pallotta si tira indietro per paura dell’ostilità dei suoi tifosi nei confronti di un ex laziale. E così Sinisa rimane a Bologna, dove società e città sono pronte a lottare con lui e per lui. No, Bologna-Roma non può esser una partita qualunque, soprattutto per Sinisa Mihajlovic.

Fonte: “Carlino”