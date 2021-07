Mihajlovic: “Quest’anno ci divertiremo”

Sinisa parla ai tifosi: tanti applausi e cori per lui

"Per me essere qui è una sensazione strana, non partecipavo a un ritiro da quattro anni- dice il tecnico serbo - se facciamo le cose per bene quest'anno ci possiamo davvero divertire, specialmente se arriva qualche ritocchino". Sul mercato, Sinisa parla di Arnautovic e non solo: "Se non arriverà non sarà colpa di nessuno, noi stiamo facendo tutto il possibile per prenderlo. Cessioni? Alla fine rimarranno tutti, al limite ne venderemo uno, è arrivato Bonifazi che può darci una grossa mano". Per finire, il tecnico di Vukovar ha parlato della squadra: "Avremo un mix di giocatori esperti e giovani, saremo competitivi. Speriamo di poter tornare a giocare in stadi pieni", l'auspicio di Mihajlovic e di tutti i tifosi, che al mister rossoblù hanno riservato grandi applausi e cori.