Carlino – Mihajlovic, quale modulo?

Inizia il ciclo di ferro per il Bologna che in dieci giorni avrà Roma, Spezia, Torino e Atalanta. Sinisa Mihajlovic studia quale modulo adottare dopo l’esperimento di San Siro con la difesa a tre.

Secondo il Resto del Carlino, la scelta del tecnico serbo sembra ricadere sul ritorno della difesa a quattro per il match di domenica contro la Roma, con Vignato titolare in attacco al posto di Orsolini, infortunati, Skov Olsen, alla ricerca della migliore condizione e Sansone, limitato da un acciacco muscolare. Attenzione anche al brasiliano Danilo, che è in diffida e rischia di saltare una delle prossime gare. Per questo Mihajlovic tiene in caldo Medel come primo sostituto.