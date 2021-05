Carlino – Mihajlovic può dire sì alla Lazio

Perso Inzaghi, Lotito pensa a Mihajlovic

I dirigenti rossoblù hanno fissato un incontro con Sinisa all'inizio della prossima settimana per pianificare il mercato e restano convinti che le cose andranno in questa direzione. Il tecnico serbo lunedì si era preso 4-5 giorni di riflessione e la dead-line per restare nel pensatoio in teoria scade oggi, ma Sinisa non ha mai rinunciato a stare alla finestra per capire se il suo nome fosse spendibile per una casella nobile della serie A. Il Bologna non può escludere un piano B: Mazzarri è stimato da Bigon fin dai tempi di Napoli; Gotti, ex vice di Donadoni, non scalda; Ranieri è un profilo che si attaglierebbe bene al club. Poi ci sono Di Francesco e Giampaolo, due pupilli di Sabatini, e il più spendibile sembra il primo. Ma prima, Lotito deve bussare alla porta di Mihajlovic e non è detto che accada.