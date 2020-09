Carlino – Mihajlovic punta sull’orgoglio

Nessun stravolgimento di mercato, nessuna rivoluzione, per il momento pochi botti con due arrivi ufficiali, Vignato e De Silvestri: Sinisa Mihajlovic punta sull’orgoglio per riscattare il 5-1 di due mesi fa a San Siro.

Come riporta il Resto del Carlino, potrebbero essere sette le pedine in campo nel cappotto di luglio che verranno ripresentate stasera. Skorupski in porta, Tomiyasu, spostato centrale, Danilo e Dijks dietro, Soriano inamovibile a centrocampo, forse con Dominguez, e Orsolini davanti. La vera novità, se vogliamo, riguarda l’attacco, perché a Milano Mihajlovic fece riposare Palacio e Barrow dando fiducia a Santander e Sansone, ma stasera nessuno toglierà dall’undici titolare il gambiano e l’argentino, veri punti di forza della squadra.