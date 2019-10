Carlino – Mihajlovic, prove di normalità

Vedere Sinisa Mihajlovic a bordocampo con l’amico Mancini è un’immagine che non può lasciare indifferenti, l’attuale allenatore dell’Italia fu uno dei primi ad andarlo a trovare in ospedale e già una volta aveva provato a invitarlo a seguire gli allenamenti della nazionale. Ieri, lasciando un po’ tutti sbigottiti, Mihajlovic si è presentato allo Stadio Olimpico insieme ai figli e si è fermato con Mancini anche dopo il termine della rifinitura. Adesso per l’allenatore del Bologna ci saranno ancora alcuni giorni di riposo, ma già la prossima settimana dirigerà alcuni allenamenti a Casteldebole, un modo per ritornare in contatto con la normalità e la quotidianità. Giorno dopo giorno insomma sembra più probabile che il tecnico ci sarà alla ripresa per guidare i suoi ragazzi contro la Juventus. Lo riporta Il Resto del Carlino.