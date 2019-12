Carlino – Mihajlovic pretende una reazione

Oggi il Bologna sfiderà il Napoli al San Paolo, ma ancora una volta lo farà senza Mihajlovic in panchina. L’allenatore serbo è rimasto a casa perché non è ancora il momento di affrontare certe trasferte, ma può star certo che il suo messaggio sia arrivato forte e chiaro ai ragazzi. L’intensa conferenza stampa di venerdì mattina ha tracciato la strada: l’atteggiamento della squadra deve cambiare, ora tutti devono dare qualcosa in più. Il tecnico rossoblu è comprensibilmente arrabbiato per quanto visto nelle ultime gare, e si aspetta una degna reazione.

Il Bologna affronterà una squadra che ha appena pareggiato sul campo dei campioni d’Europa, ma a Sinisa non interessa: la mentalità vincente non deve mancare. Al di là di chi sarà titolare, gli emiliani dovranno dimostrare di aver recepito quanto detto dal loro condottiero. La rifinitura di ieri – anche quella diretta da Mihajlovic, nonostante il clima rigido – ha dato buone sensazioni, ma ora il Bologna deve scendere in campo per davvero. Servono i punti: 6 in 10 giornate sono pochissimi.

Fonte: “Carlino”