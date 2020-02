Qui Casteldebole: Soriano in dubbio

Se da una parte ci sono ottime possibilità di vedere in campo sia Orsolini che Barrow, dall’altra è in forte dubbio la presenza di Roberto Soriano. Il centrocampista del Bologna ha infatti rimediato una contusione alla coscia in seguito ad uno scontro in allenamento con Denswil. Il colpo non sembrava troppo preoccupante, ma nella giornata di ieri il ragazzo non si è allenato con il resto della squadra: solo palestra per lui. Il numero 21 verrà dunque valutato oggi: se non dovesse allenarsi con i compagni, il suo forfait per il match di sabato pomeriggio al Dall’Ara contro il Genoa sarebbe quasi certo.

Mihajlovic deve dunque cominciare a pensare ad eventuali soluzioni. Senza Soriano, il sostituto naturale sarebbe Svanberg. Con lo svedese sulla trequarti, in mediana sarebbe probabilmente Poli ad affiancare Schouten. L’alternativa è Nico Dominguez, che potrebbe trovarsi più a suo agio nel ruolo di trequartista che in quello di centrocampista davanti alla difesa. Infine, non è da scartare nemmeno l’ipotesi Skov Olsen.

Fonte: “Carlino”