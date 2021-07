Carlino – Mihajlovic prenota un posto tra i big

Sinisa è pronto ad iniziare la sua quinta stagione a Bologna: è nella storia rossoblù tra gli allenatori più presenti in panchina

Un piccolo record che pochi allenatori del Bologna vantano di avere: il tecnico serbo, al termine di questo campionato, sarà così nella top 10 degli allenatori con più stagioni all'attivo e numero di presenze in panchina (119). Sinisa è a una stagione di distanza da Pesaola, Ulivieri e Cervellati, fermi a quota sei campionati in rossoblù. Davanti a tutti c'è l'inarrivabile Hermann Felsner, che a cavallo delle due guerre portò 4 scudetti, rimanendo a Bologna per ben 15 stagioni. Mihajlovic condivide poi il suo posto in classifica con Gipo Viani e Arpad Weisz, anche loro con cinque anni da allenatori sotto le Due Torri. Dopo un'estate passata nel pensatoio, Mihajlovic ha prenotato un posto tra i grandissimi della storia del club.