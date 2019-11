Carlino – Mihajlovic non si ferma: potrebbe seguire la squadra a Napoli

Sinisa Mihajlovic non era in panchina domenica all’ora di pranzo al Dall’Ara durante il pareggio contro il Parma. E’ però uscito dall’ospedale il giorno dopo e, non contento della prestazione dei suoi ragazzi, ha annullato il giorno di riposo di lunedì. Il tecnico del Bologna ha quindi diretto personalmente l’allenamento a Casteldebole, e lo stesso ha fatto martedì in palestra e mercoledì in campo con la doppia seduta. E’ previsto un doppio allenamento anche oggi a porte chiuse, e di certo sarà ancora il serbo – pioggia permettendo – a capo dei lavori.

Mihajlovic rimarrà a Casteldebole almeno fino a domattina, quando in sala stampa terrà insieme ai medici una conferenza in cui spiegherà le sue condizioni di salute, il percorso di cure e le aspettative future. A seguire potrebbe dirigere la rifinitura e, se tutto dovesse andare per il verso giusto, è possibile vederlo fisicamente presente al San Paolo domenica. Il mister seguirà la squadra in trasferta a Napoli, ma non è detto che possa andare in panchina: a Mihajlovic serve un importante aiuto anche dal meteo, che comunque al momento sembra decisamente dalla sua parte.

Fonte: “Carlino”