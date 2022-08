Carlino – Mihajlovic non può più sbagliare

Un solo punto in tre partite per Siniša Mihajlović , stesso bottino ottenuto da Pippo Inzaghi nella incredibile stagione 2018/2019, culminata con il miglior piazzamento di Joey Saputo in sette anni ma con un rischio evidente di retrocessione scampato dall'arrivo del tecnico serbo.

Ma quel Bologna che aggrediva, giocava a calcio, pressava e vinceva, oggi è solo un lontano ricordo e la partita di Milano, scrive il Carlino, ha portato a galla una squadra lenta, compassata e che praticamente si è consegnata all'avversario prima di giocare. La differenza tra la squadra di Pippo e quella di Sinisa è che allora il mercato era praticamente chiuso, mentre ora per il tecnico serbo arriveranno in dote Moro, Zirkzee e un altro difensore. Ma all'orizzonte ci sono due partite da non sbagliare, Salernitana e Spezia, per non dover mettere in discussione le scelte tecniche effettuate in estate.