Carlino – Mihajlovic indica la via per l’Europa

Il Bologna ha voglia di crescere e Mihajlovic vuole bruciare le tappe e lottare per l’Europa fin dalle prime battute del prossimo anno. Sul tema crescita dei giovani, vero patrimonio del club, è già iniziata la discussione con la società e i diretti interessati. Il tecnico serbo chiede a chi c’è già di continuare il proprio percorso di crescita, mentre ai dirigenti rossoblu altri investimenti per rinforzare la rosa.

Rispetto agli anni scorsi Bigon, Sabatini e Di Vaio dovranno muoversi con maggior cautela. Nelle stagioni passate infatti il Bologna aveva la capacità di chiudere in fretta le trattative in entrata. Quest’anno potrebbe invece giovare un pizzico in più di attenzione e pazienza. Sarà un mercato nuovo con dinamiche diverso rispetto a quanto visto in passato. I rossoblu puntano a prospetti più pronti, in grado di offrire un impatto immediato, a prescindere dall’età.

Al momento le piste sondate sono diverse. Si continuano a cercare un difensore centrale e un terzino, oltre ad un attaccante visto il probabile addio di Santander. Squadre dal futuro incerto come Genoa, Torino e Milan potrebbero offrire importanti spiragli di mercato come Favilli, Lyanco o Calabria. Una cosa è certa i rossoblu puntano all’Europa e Sinisa vuole arrivarci il prima possibile.