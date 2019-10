Carlino – Mihajlovic incide: parlano i numeri

Già da quest’estate tutto il Bologna sapeva a che stagione sarebbe andato in contro: la situazione Mihajlovic trasforma quest’annata in un qualcosa di storico, ma il club rossoblu ha deciso con grande orgoglio e convinzione di accettare la sfida. A causa delle cure chemioterapiche, il tecnico serbo sta facendo dentro-fuori dall’ospedale, accomodandosi in panchina la domenica ogni volta che può. Sebbene lo spirito di Sinisa si sia quasi sempre visto nei suoi ragazzi grazie allo splendido lavoro comunicativo svolto dalla coppia Tanjga-De Leo, con Mihajlovic in panchina – come riportato dal “Carlino” – è tutta un’altra cosa. L’allenatore trasmette sensazioni uniche ai suoi giocatori, sensazioni che possono arrivare in maniera diretta solo con la sua presenza fisica a bordo campo.

Per lui parlano i numeri. Il Bologna ha totalizzato 5 punti nelle 3 gare con Mihajlovic in panchina, vale a dire la trasferta di Verona con l’Hellas e le sfide casalinghe contro Spal e Lazio; senza il mister invece sono stati ottenuti 4 punti in 4 gare, sebbene l’unico match al Dall’Ara sia stato contro la Roma. Una sola vittoria quindi – quella di Brescia – senza Mihajlovic in panchina, mentre nessun ko con il tecnico serbo presente. Il Mihajlovic frizzante e combattivo che siamo abituati a vedere è di certo un’altra cosa, ma la sua sola presenza insieme alla squadra può già essere determinante. Impossibile prevedere quante volte ancora potrà accompagnare i suoi ragazzi nelle 31 partite mancanti alla fine del campionato: intanto, Sinisa punta la Juve allo Stadium dopo la sosta, il 19 ottobre.

Fonte: “Carlino”