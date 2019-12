Carlino – Mihajlovic il bolognese

Salvo sorprese, Sinisa Mihajlovic diventerà cittadino onorario di Bologna. La proposta è stata lanciata dal gruppo ‘Insieme Bologna’ e il 9 dicembre sarà discussa dal Consiglio Comunale. In ogni caso tale iniziativa ha già raccolto il parere positivo delle varie forze politiche bolognesi e una volta concretizzatasi renderebbe Mihajlovic il primo sportivo a ricevere questo riconoscimento. La città dopo averlo sostenuto nella sua battaglia e essersi emozionata e unita in questa vicenda è pronta ad “accoglierlo come un figlio”. Lo riporta Il Resto del Carlino.