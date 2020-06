Carlino – Mihajlovic ha sete di vendetta, e aspetta la Juve

Lunedì 22 giugno la Juventus arriverà al Dall’Ara. Proprio su quel terreno di gioco, nella giornata di ieri Sinisa Mihajlovic ha dato spettacolo. L’allenatore del Bologna ha infatti calciato qualche punizione al terzo portiere, in ricordo dei vecchi tempi. D’altronde, tante cose possono esser cambiate nel suo fisico, ma non il suo piede sinistro. Il tecnico serbo è infatti ancora oggi il detentore del record – insieme a Pirlo – per punizioni segnate in Serie A (28). Ma c’è un però. Mihajlovic non ha mai segnato in carriera – né su punizione né in movimento – alla Juventus.

Delle 96 reti realizzate da calciatore con le maglie di Vojvodina, Stella Rossa, Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter, Sinisa non è mai riuscito a colpire una sola volta la Vecchia Signora. E dire che in 18 anni di carriera ha ottenuto ben 9 vittorie – a fronte di 9 pareggi e 5 sconfitte – ma non si è mai tolto questa soddisfazione personale. Non potrà farlo ovviamente neanche lunedì sera, ma i ragazzi potranno comunque fargli un bel regalo. Il Bologna arriverà di certo carico, proprio come il suo allenatore.

Fonte: “Carlino”