Mihajlovic ha già deciso il suo futuro

Ad una sola gara dal termine di questo sciagurato campionato, Sinisa Mihajlovic ha deciso il suo futuro: “Allenerò altri 10 anni e poi farò il dirigente”, dice nella conferenza stampa alla vigilia della gara di stasera tra Bologna e Torino. Il tecnico serbo ha le idee chiare: dopo aver affrontato la guerra, dopo aver disputato oltre 500 partite da allenatore e – presumibilmente – altre 600 da allenatore, e dopo la malattia, la sua esperienza sarà di certo fondamentale per qualcuno. Già, perché il mister questa sera al Dall’Ara, proprio contro i granata, raggiungerà quota 300 panchine in Serie A. Tra 10 anni Sinisa lascerà la panchina per trasferirsi ai piani alti: queste la sua volontà.

Ma c’è dell’altro. Dopo la Fiorentina, Mihajlovc ha scelto di non parlare, convinto che a volte il silenzio sia più efficace di mille parole. “Se i ragazzi hanno frainteso, è un problema loro”. Questo è ciò che ripete il mister, anche quando gli viene detto che lui per primo sembrava aver “mollato” questo campionato.

Fonte: “Carlino”