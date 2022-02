Carlino – Mihajlovic fiducioso

Il tecnico serbo cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno

“Con due partite in meno siamo a cinque punti dal nostro obiettivo stagionale. Se battessimo lo Spezia andremmo a -2 con altre dodici partite da giocare. Per questo sono fiducioso: a patto di cominciare a far punti”.

Queste le parole di Sinisa Mihajlovic ieri in conferenza stampa alla viglia della sfida con lo Spezia. Che il momento di crisi sia evidente lo testimoniano i risultati ma nonostante ciò l’allenatore resta fiducioso. Questa sera al Dall’Ara il Bologna scenderà in campo contro la squadra di Thiago Motta per quello che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque della stagione rossoblù. L’ultima disperata mossa di Mihajlovic per dare una scossa alla squadra è affidarsi al 3-4-3 schierando il tridente Barrow-Arnautovic-Orsolini. Nonostante le assenze degli squalificati Svanberg e Medel, i rossoblù hanno infatti tutte le possibilità d tornare alla vittoria e rimettere a posto una stagione che altrimenti potrebbe diventare deludente.