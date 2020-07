Carlino – Mihajlovic fa sempre scalpore: o si ama o si odia

Dopo la meritata sconfitta del Bologna contro il Sassuolo, Sinisa Mihajlovic si è letteralmente sfogato ai microfoni di “Sky”. Il tecnico serbo ha portato avanti la sua battaglia, spostando l’attenzione dalla pessima prestazione di mercoledì sera contro i neroverdi alla grande rimonta di domenica a San Siro contro l’Inter. “Non si parla mai delle piccole quando vincono”, questo era il messaggio. E in tanti, tantissimi, lo hanno accolto. Ovviamente a Bologna tutti sono dalla sua parte, ma non solo in Emilia.

Dall’altro lato, invece, l’Inter risponde per le rime dicendo che anche il serbo in passato ha vestito la casacca nerazzurra. Si accodano la Juventus e le altre grandi. “Solo Mihajlovic poteva avere il coraggio di andare contro al sistema”, dice qualcuno. E in effetti è vero, ma anche questa mossa ha il suo prezzo. Forse attaccare in maniera così diretta un giornalista come Fabio Caressa è stato un po’ esagerato, forse il postpartita dopo il ko con il Sassuolo non era il momento più adatto. Poco importa. Mihajlovic è così: diretto, sincero, genuino. O lo ami o lo odi.

Fonte: “Carlino”