Carlino – Mihajlovic e il Bologna: un feeling da ritrovare

Le ultime dichiarazioni del mister non sono piaciute al club, da capire le sue motivazioni

Ciò che è certo è che Sinisa non è tra le prime scelte dei principali club italiani come per lui il Bologna non è la prima opzione. E questo lo ha manifestato chiaramente: prima prendendosi una settimana per riflettere e vedere gli incastri delle panchine, poi rilasciando dichiarazioni che a livello mediatico hanno fatto passare il messaggio che Bologna per lui sia un ripiego. La prima cosa che la società vorrà sapere da Mihajlovic è con quali motivazioni si ripresenterebbe ai nastri di partenza della prossima stagione, nel caso in cui volesse rimanere. Poi gli chiederà di prendersi la responsabilità delle frasi pronunciate e di ricucire con la piazza. Solo a seguire, eventualmente, ci sarebbe un futuro da progettare. Nonostante si ritenga Sinisa l'allenatore giusto per il progetto rossoblù, non si scarta l'idea dell'addio.