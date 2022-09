Carlino – Mihajlovic alla società: “Datemi altro tempo”

La dirigenza ha preso un treno poco prima di pranzo per recarsi nella capitale, il confronto con Sinisa è durato quasi due ore e il tecnico avrebbe chiesto ancora tempo per risollevare il Bologna: datemi altre cinque partite, se poi dopo dieci giornate i risultati non si vedono ancora, allora sarò io a farmi da parte, scrive Gianmarco Marchini. Ma alla società era già bastata l’alba di questa stagione per convincersi che il sole non sarebbe mai spuntato sopra Casteldebole. E, allora, di fronte all’evidenza di un muro, il Bologna ha dovuto scavalcare. Sinisa non avrebbe apprezzato anche l'assenza di Saputo, rientrato in Canada nella mattinata di ieri, e attorno alle 15.30 ha mandato un sms al suo staff con scritto 'siamo stati esonerati'. Anche qualche giocatore si sarebbe detto sorpreso e dispiaciuto.