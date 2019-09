Carlino – Mihajlovic conferma nove titolari

Come annunciato da De Leo ieri, il Bologna stasera effettuerà poco turnover a Marassi.

Anche per il Resto del Carlino ci saranno 9 conferme su 11 della squadra vista contro la Roma. Gli unici due cambi riguardano la difesa e l’attacco. Dietro, confermati Bani e Denswil in mezzo, Tomiyasu a destra, mentre a sinistra Mbaye e non Krejci al posto di Dijks. A centrocampo Medel è inamovibile, con lui Poli. In attacco ancora spazio a Orsolini, Soriano e Sansone dietro la punta che sarà Palacio e non Destro. Il Resto del Carlino titola: “Il Bologna cambia, ma poco. Ecco Mbaye e Palacio”.