Carlino – Mihajlovic chiede più impegno

Ieri il tecnico ha parlato alla squadra

Prima di scendere in campo per l’allenamento Mihajlovic si è confrontato con i giocatori. Il messaggio del tecnico serbo è stato chiaro: d’ora in avanti chi non sta bene lo dice subito e non gioca, ma chi è in condizione di giocare deve farlo fino alla morte. Con il mercato ancora aperto, però, tutti gli scenari sono possibili e le somme si tireranno solamente il 31 gennaio al termine della sessione. SkovOlsen non si è allenato ma ha fatto terapia per superare il problema all’adduttore mentre Dijks è sceso regolarmente in campo con i compagni. Si è visto anche Marko Arnautovic che ha svolto per intero l’allenamento, assente invece Soriano che sta recuperando dal problema alla schiena. Orsolini e Dominguez si sono limitati a qualche giro di campo: il primo è ancora alle prese con la sublussazione alla spalla destra e il secondo in attesa dell’intervento di giovedì.