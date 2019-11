Mihajlovic carica i suoi in vista del Parma

Ci ha sperato, e alla fine ci è riuscito. Terminato il terzo ciclo di cure, Sinisa Mihajlovic ha chiesto con forza ed ottenuto due giorni di libera uscita dall’ospedale Sant’Orsola. L’allenatore del Bologna ha così fatto visita ai suoi ragazzi a Casteldebole, esordendo con un inteso confronto all’interno dello spogliatoio. Il mister è rimasto per un’ora faccia a faccia con i suoi ragazzi, cercando di capire da dove nascesse questa crisi di risultati. Il Bologna non è in un buon momento, così come ovviamente non lo è il suo allenatore. Ma l’ambiente sa di doversi far forza a vicenda. Dopo quattro chiacchiere a dir poco energiche, si scende in campo.

Mihajlovic segue l’allenamento dalla panchina, e lascia fare il “lavoro sporco” ai suoi soliti collaboratori. Nonostante le previsioni non siano incoraggianti ed il clima sia tutt’altro che mite, Mihajlovic non ha paura. Si siede a bordo campo ma poi si alza per dare qualche indicazione: proprio non ce la fa a rimanere seduto. E’ visivamente debole dal punto di vista fisico, porta i segni di chi sta combattendo con le unghie e con i denti contro una terribile malattia. Ma il suo spirito combattivo è rimasto intatto. Sa che la squadra ha bisogno di lui: domenica all’ora di pranzo arriva il Parma e solo la vittoria può scacciare questo malcontento generale. Mihajlovic dà tutto quello che ha ai suoi ragazzi, consapevole che tra oggi e domani dovrà far rientro in ospedale: molto difficile vederlo al Dall’Ara domenica. Ma anche se non dovesse esserci fisicamente, il pomeriggio di ieri non può non aver smosso qualcosa nei giocatori: proprio questo era l’intento del serbo. Riuscito? Lo vedremo tra due giorni.

Fonte: “Carlino”