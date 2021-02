Carlino – Mihajlovic cambia agente

Mihajlovic cambia agente, l’allenatore rossoblù si è affidato ad Alessandro Lucci, procuratore di primissimo piano del mondo del calcio, che nella propria scuderia ha calciatori come Bonucci, Muriel, Correa, Cuadrado, Florenzi e Perin.

Quando un calciatore cambia agente, di norma, è perché ha voglia di guardarsi attorno e cambiare squadra. Ma Lucci è un vecchio amico di Sinisa e dunque la decisione non è necessariamente legata al desiderio di cambiare, anche se già in passato il tecnico si è guardato attorno. Dopo la miracolosa salvezza del 2019, trattò con la Roma e fu accostato alla Juventus. Di recente ha espresso il desiderio di allenare la Stella Rossa ed è stato contattato per sedere sulla panchina della Serbia. Mihajlovic, dopo aver cambiato agente, è alla finestra e aspetta di conoscere i piani futuri del Bologna.

Fonte: Carlino