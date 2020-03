Mihajlovic batte lo Sporting Lisbona: 3 milioni entro il 31 marzo

Ancora una volta, l’ha vinta Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna vince infatti la causa in tribunale contro lo Sporting Lisbona, che secondo il Tas dovrà versare nelle casse del tecnico serbo 3 milioni di euro entro il 31 marzo.

Il mister aveva firmato per il club portoghese il 18 giugno 2018, ma dopo appena 10 giorni – in seguito al cambio del presidente – era stato licenziato. Mihajlovic ha voluto così prendersi ciò che gli spettava di diritto: e ci è riuscito. Se lo Sporting Lisbona non farà quanto detto, perderà la licenza Uefa: niente coppe europee per la prossima stagione. Il tempo scorre per i lusitani: mancano appena 26 giorni.

Fonte: “Carlino”