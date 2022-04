Carlino – Mihailovic seguito anche da Atalanta e Roma

Anche Roma e Atalanta seguono Djordje Mihailovic, già nel mirino del Bologna

Il trequartista di origini serbe continua a far parlare di sè, avendo messo a segno già 4 reti e due assist in questo primo scorcio di stagione in Mls, e attirando su di lui le attenzioni di alcuni club europei di una certa importanza: il classe '98 è stato accostato a Roma e Atalanta in vista dell'estate. Anche il Bologna segue la situazione del ragazzo, che ha fatto anche un paio di settimane di lavoro a Casteldebole, e che avrebbe chiaramente un canale preferenziale in caso si decida di avviare questa trattativa con il Montreal.