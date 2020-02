Carlino – Mezzo Bologna tenta l’impresa oggi al Dall’Ara

Dovrà gettare il cuore oltre l’ostacolo il Bologna se vuole tornare a fare punti dopo il brutto ko contro il Genoa. Mihajlovic ha li uomini contati e per completare la panchina ha dovuto coprirsi con tanti ragazzi della Primavera. Dall’altra parte del campo però l’Udinese è sana e pressoché al completo. In più è a caccia di importantissimi punti salvezza dopo una striscia di appena 2 punti in 5 gare.

La sfida non nasce sotto i migliori auspici. Il Bologna oltre ad essere ridotto ai minimi termini, dovrà lottare con la bestia nera dell’era Mihajlovic. I fiulani hanno infatti sempre sconfitto il Bologna da quando alla guida c’è il serbo. Ma oggi oltre alla formazione di Gotti, i rossoblu dovranno sconfiggere le assenze: 9 tutte insieme è un primato. Il Bologna dovrà mettere in campo tutto il proprio carattere per sopperire ai gravi problemi di rosa.