Carlino – Mentalità vincente, difesa da rodare

Il ritiro austriaco del Bologna porta con sé più luci che ombre. I rossoblu hanno mostrato grinta e mordente, la mentalità giusta, quella che vuole Sinisa. La fase offensiva promette bene e ha regalato gol e spettacolo. Le maggiori lacune bolognesi sono in difesa. Denswil e Tomiyasu hanno faticato e le prestazioni non impeccabili di chi dovrebbe essere leader del reparto, Danilo, non hanno aiutato i nuovi acquisti. Skorupski e Dijks sono le certezze da cui partire.

A centrocampo il Bologna ha due facce: con o senza Pulgar. Il cileno è un fattore determinante nella manovra rossoblu. Kingsley e Poli hanno provato ad arginare l’emergenza a metà campo, aspettando di recuperare Dzemaili e Schouten, ma ad oggi se Erick dovesse partire, i rossoblu si troverebbero con un grave deficit in mediana. Svanberg è un talento puro, ma la sua collocazione in campo resta complicata.

L’attacco invece ha mostrato tante cose buone. Skov Olsen è un potenziale fenomeno e sta cominciando a capire la realtà in cui si trova adesso. Palacio ha fatto un bagno nella fonte della giovinezza e guida ancora il reparto avanzato rossoblu. Santander e Destro riescono a sfruttare la minima occasione per trovare il gol. Un poco più indietro di condizione Orsolini, Soriano e Sansone.

Il segnale più incoraggiante è che nonostante l’assenza di Mihajlovic, il suo spirito e la sua mentalità accompagnano i rossoblu. La squadra ha saputo reagire alle difficoltà e ha saputo affrontare a viso aperto squadre anche tecnicamente superiori. Allenare la squadra a distanza resta un compito difficilissimo, ma la squadra ha finora dimostrato di potersela cavare e di essere pronta ad affrontare la prossima stagione.