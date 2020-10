Carlino, media punti disastrosa per Mihajlovic

Mihajlovic da quando è tornato a Bologna ha fatto un percorso che può essere diviso in 3 momenti diversi. La straordinaria cavalcata dal penultimo al 10° posto che ha registrato una media punti 1.76 (30 punti in 17 giornate). Molto buona anche la media punti di 1.43 nelle prime 23 giornate del campionato scorso (33 punti). Disastrosa, invece, nelle ultime 15 giornate dello scorso campionato e nelle prime 4 di questo, con 17 punti raccolti in 19 partite. La media è di 0.89 punti a partita, un passo quasi da retrocessione.

Il Bologna deve al più presto migliorare il proprio rendimento e allontanarsi da una zona di classifica che non gli compete.

Fonte: Carlino