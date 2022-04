Carlino – Medel sempre più leader. Attende il Bologna per parlare del suo futuro

Alla terza stagione in rossoblù, Gary Medel è diventato un beniamino dei tifosi. Dopo che il Mister lo aveva messo quasi ai margini alla fine della scorsa stagione, è tornato sui propri passi mettendolo al centro della difesa e del progetto. Il...

Alla terza stagione in rossoblù, Gary Medel è diventato un beniamino dei tifosi. Dopo che il Mister lo aveva messo quasi ai margini alla fine della scorsa stagione, è tornato sui propri passi mettendolo al centro della difesa e del progetto. Il pitbull, a oggi, è sempre più leader e trascinatore di questa squadra, e lo sarà anche domani contro la Juventus, nonostante gli infortuni e i punti di sutura rimediati nelle ultime due gare. Per quanto riguarda il suo futuro, la dirigenza del Bologna chiede di aspettare per parlare di rinnovo, nonostante il contratto di Medel scada il 30 giugno. Ora però, conta giocare per la squadra e per Sinisa, fino alla fine. “Non è un problema”, così si è espresso il cileno che aspetterà il Bologna per decidere il proprio futuro. Domani c’è da fermare la Juventus di Vlaovich. “Che ha fatto contro di me?”, queste le parole di Medel qualche settimana dopo aver sfidato e annullato quello che era il capocannoniere serbo. Ora il Pitbull deve ripetere la missione.