Carlino – Medel possibile centrale di difesa

Niente Brescia per Danilo, il centrale del Bologna è infatti costretto a saltare la trasferta in casa delle rondinelle a causa di un guaio alla coscia destra, l’infortunio non è grave, ma ancora non sono noti i tempi di recupero. Sinisa Mihajlovic si trova dunque costretto a sopperire all’assenza di uno dei suoi senatori, ma Bani, il sostituto naturale, nell’allenamento di ieri ha lavorato a parte, motivo per cui si pensa anche ad altre soluzioni. Potrebbe essere proprio Gary Medel a prendere il posto del brasiliano. Il centrocampista infatti, soprattutto con la maglia della Roja, ha già giocato in quel ruolo e sarebbe in grado di non far rimpiangere il centrale titolare. Lo riporta Il Resto del Carlino.