Carlino – Medel out tre settimane, ma non si rischia Dominguez

È pronta a cominciare l’avventura di Nicolas Dominguez al Bologna. La Lega Calcio ha mandato il proprio ok e il sudamericano è pronto al debutto nel campionato italiano. Debutto che potrebbe arrivare anche molto prima del previsto. La notizia di ieri uscita da Casteldebole, riporta dell’infortunio di Gary Medel. Sfortuna del cileno che potrebbe trasformarsi in fortuna per l’argentino. Il Pitbull sarà costretto a saltare, per una lesione al bicipite femorale sinistro, le sfide con Torino, Verona e Spal.

Dominguez non dovrebbe però scendere in campo già domani, quantomeno non dal primo minuto. Spazio a uno tra Schouten e Svanberg, viste le precarie condizioni di Dzemaili. Nel caso in cui si dovesse optare per lo svedese, possibile l’arretramento di Soriano in mediana, accanto a Poli. Bloccare i due giovani per l’ultimo arrivato, non sembra la mossa migliore e potrebbe nuocere a tutti. Sinisa crede in Dominguez, ma non ha intenzione di bruciare un giocatore appena arrivato e che ancora deve ambientarsi in Serie A.