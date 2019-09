Carlino – Medel non vuole perdere tempo

A Bologna lo staff tecnico può sfruttare la sosta per migliorare i propri automatismi. Di fatto, esclusi Skorupski e Tomiyasu, i rossoblu non hanno perso pedine dell’undici titolare, pertanto c’è molto spazio per lavorare. Oggi i giocatori hanno goduto di un giorno di riposo, domani riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta di Brescia.

I due giocatori che potrebbero maggiormente usufruire della sosta sono Schouten e Medel. Il cileno ha chiesto esplicitamente di non essere convocato dalla Roja per inserirsi meglio nel sistema di Mihajlovic. L’olandese invece cerca di recuperare la condizione per poi preparare il proprio debutto ufficiale con la maglia del Bologna. Il tutto si farà senza Mihajlovic, attualmente a Roma con la famiglia. Il tecnico rientrerà a Bologna solo settimana prossima, solo per poi tornare al Sant’Orsola dove comincerà il secondo ciclo di cure contro la malattia.