Carlino – Medel ha chiesto di non essere convocato dal Cile

Due settimane utili per entrare definitivamente in sintonia con le tattiche e gli schemi della squadra.

Il Resto del Carlino di oggi riporta la decisione di Gary Medel di non essere convocato dal Cile per restare ad allenarsi a Bologna. Il nuovo mediano rossoblù avrebbe chiesto e ottenuto dal ct della nazionale la non convocazione nella roja per poter lavorare maggiormente con il Bologna e inserirsi definitivamente nei dettami dello staff tecnico. Già con la Spal, ad esempio, si sono viste alcune importanti novità per quanto riguarda Medel: il pitbull spesso si è abbassato sulla linea dei difensori in fase di possesso palla per formare una linea a tre e consentire a Dijks e Tomiyasu di spingere.