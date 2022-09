Carlino – Medel e Zirkzee, due nodi per Motta

Thiago Motta lavora al 4-3-3, per adattare con più equilibrio il passaggio alla difesa a quattro varato contro l'Empoli.

Ma ci sono subito due nodi da risolvere e si chiamano Gary Medel e Joshua Zirkzee. Il cileno si era specializzato a fare il perno della difesa a tre, ruolo ricoperto anche contro il Marocco in nazionale, ma Motta lo ha spostato a centrocampo e ora ci sarà da trovare un ruolo per lui nel 4-3-3. Difficile centrale della difesa a quattro, più probabile in mediana dove però Medel è meno avvezzo a giocare da un paio di stagioni a questa parte.