Bologna – Medel e Poli in corsa per una maglia contro l’Inter

Contro il Crotone né Poli né Medel hanno messo piede in campo, ma non è dà escludere a priori la presenza di uno dei due sabato al Meazza contro l’Inter.

I due ex nerazzurri si giocheranno una maglia da titolare a centrocampo per fare coppia con Schouten che ormai è un punto fermo per la mediana di Mihajlovic. Poli con l’Inter ha totalizzato 20 presenze e un gol nel 2011-2012, mentre Medel 109 presenze e una rete dal 2014 al 2017. Per il posto a centrocampo ballottaggio aperto anche a Svanberg e Dominguez che col Crotone hanno fatto staffetta.

Fonte Carlino.