Carlino – Mbaye e l’arte di farsi trovare pronto

Insieme a Da Costa è il giocatore che da più tempo veste la maglia rossoblu. Ha vissuto tutti i cambiamenti dell’era recente rossoblu, ma non ha mai mollato, caparbio fino al midollo. Ibrahima Mbaye è un giocatore che a Bologna non ha mai goduto del posto fisso nell’undici titolare. Ma è un giocatore che il ruolo in campo se lo è sempre dovuto sudare, conquistandolo grazie ad un’abilità non da poco: la capacità di farsi trovare pronto. Capacità che gli è valsa il rinnovo fino al 2023.

Ancora una volta Mbaye dovrà farsi trovare necessariamente pronto, perché Tomiyasu ha fatto crac. Letale la decima partita da 90 minuti consecutiva, contro la Mongolia in Nazionale. Problema muscolare che terrà il nipponico a bordo campo per 4 settimane. Il senegalese rientrerà nella partita più difficile di tutte: in casa della Juventus campione d’Italia. Ma per un giocatore sopravvissuto a tutti i cambi sulla panchina rossoblu, con allenatori che inizialmente preferivano chiunque altro a lui, tornare in campo non sarà un problema. Il suo momento, anche quest’anno, è finalmente arrivato.