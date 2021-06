Carlino – Martedì il ritrovo al centro tecnico Galli

Settimana fondamentale per il Bologna

Verranno effettuate visite mediche e test atletici, oltre ai tamponi, ma già domani diversi rossoblù rientreranno in città in vista dell’appuntamento. L'1 luglio poi, giovedì, si aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato, e saranno ufficializzati i riscatti di Soumaoro e Barrow, oltre agli acquisti di Bonifazi e Van Hooijdonk. Martedì sarà anche il giorno della gara di ritorno del playout tra Bologna e Lazio Primavera, dopo l’1-1 dell’andata: in palio c’è la salvezza. A metà settimana, infine, l’ad rossoblù Fenucci è atteso a Palazzo d’Accursio per depositare richiesta e progetto definitivo dello stadio temporaneo al Caab.