Mariani: “Mihajlovic ha mollato da tempo. Saputo? Errore cacciare Sabatini”

Pietro Mariani , ex giocatore rossoblù, ha parlato della grave situazione del Bologna senza risparmiare critiche verso presidente, allenatore e giocatori.

Il Bologna è imploso in un mese e mezzo: “Diciamo che le premesse c’erano tutte. Saputo è un proprietario assente, che continua a non dire che cosa vuole fare di questo club. L’unico progetto tecnico che sento spesso citare fin qui ha fallito. E l’allenatore, nonostante io abbia sempre stimato tanto Mihajlovc, mi sembra che da tempo gliel’abbai data su e non riesca più a leggere le partite".